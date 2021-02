Barbara D’Urso dichiara il suo amore | qualcosa va storto | “La amo…”

Leggi su chenews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)continua a sorprendere e questa voltail suo grandissimo, ma qualcuno storce il naso: “La“ B., Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Continuano le polemiche sulla famosa conduttrice Mediaset,che, dopo la chiusura di ‘Live – Non è la‘ in anticipo, attira a sé tantissime critiche: ecco cos’è successo questa volta. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il volto noto di ‘Pomeriggio 5‘, ‘Live – Non è la‘ e ‘Domenica Live‘, durante questo lungo periodo di pandemia, ha provato a dare voce alle tante difficoltà in cui si sono ritrovati gli italiani a causa delle diverse attività chiuse e di conseguenza ...