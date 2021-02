Atac e Roma Capitale presentano 6 nuovi autobus ad Acilia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e dell'amministratore delegato di Atac Giovanni Mottura, sono stati presentati alla cittadinanza sei nuovi autobus che andranno ad implementare il parco mezzi di Atac nel quadrante di Acilia. Salgono così a 328 i nuovi autobus che Roma Capitale ha messo a disposizione di Atac in usufrutto per migliorare la mobilità. Presenti all'evento anche la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. “Stiamo portando avanti il concordato con Atac, non è a rischio pandemia – ha dichiarato Virginia Raggi – ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. (Adnkronos) - Alla presenza della sindaca diVirginia Raggi e dell'amministratore delegato diGiovanni Mottura, sono stati presentati alla cittadinanza seiche andranno ad implementare il parco mezzi dinel quadrante di. Salgono così a 328 icheha messo a disposizione diin usufrutto per migliorare la mobilità. Presenti all'evento anche la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e l'assessore alla Mobilità diPietro Calabrese. “Stiamo portando avanti il concordato con, non è a rischio pandemia – ha dichiarato Virginia Raggi – ...

