Ambasciatore ucciso in Congo | l' abbraccio di Limbiate a Luca Attanasio

ispionline : Il #PremioISPI 2020 verrà assegnato all’Ambasciatore italiano nella R.D. del #Congo #LucaAttanasio, ex studente… - Rinaldi_euro : Congo: ambasciatore italiano e carabiniere uccisi in conflitto a fuoco - ricpuglisi : Secondo questo articolo de @LaStampa l'ambasciatore Attanasio chiese a @ItalyMFA una scorta rafforzata, che gli ven… - StefaniaVaselli : RT @sabrimaggioni: “Raddoppiate la mia scorta” ma Farnesina disse “no” all’ambasciatore #LucaAttanasio che viene, INFATTI, ucciso Le alte… - alcinx : RT @Corriere: La moglie dell’ambasciatore ucciso in Congo: «Venduto da chi conosceva i suoi movimenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore ucciso

AGI - Agenzia Italia

Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Zakia Seddiki, moglie dell'italianolunedì mattina in un agguato nella foresta di Virunga in Congo. "Quella mattina, ci siamo scritti via ...Limbiate (Monza e Brianza), 26 febbraio 2021 - Una lunga e ordinata fila di persone davanti alla camera ardente di Luca Attanasio l'italianolunedì in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milompa. Dopo i funerali di stato ieri a Roma, da oggi è il suo paese, Limbiate, al quale ...Ma scegliere Luca è stato facile Venti minuti dopo mi ha ripetuto la stessa frase che mi diceva quando non eravamo insieme: ‘Ti amo amore mio e mi mancate’. “Ci siamo scritti via WhatsApp – ha raccont ...Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore italiano ucciso lunedì mattina in un agguato nella foresta di Virunga in Congo. "Quella mattina, ci siamo scritti via ...