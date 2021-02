A gennaio export verso paesi extra Ue in flessione su base annua

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la battuta d’arresto di dicembre, al’Ue registra un contenuto incremento rispetto al mese precedente, cui contribuiscono principalmente le maggiori vendite di beni intermedi e beni di consumo durevoli. Su, secondo i dati Istat, l’torna a registrare un’ampia(-12,7% da +4,1% di dicembre 2020), spiegata per 10 punti percentuali dalla contrazione delle vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. Laè particolarmente ampiaRegno Unito e Stati Uniti; all’opposto, l’la Cina è in forte crescita. L’import segna un calo congiunturale modesto, ...

Export da 168 miliardi di euro, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, e import pari a 112,3 miliardi di euro di euro, in crescita dello 0,4 per cento. L'analisi mensile ...