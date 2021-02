infoitinterno : Zingaretti assediato medita le dimissioni In campo Bonaccini. E spunta la Bonafè -

L'idea di Bettini è chedebba 'giocare in attacco anziché in difesa', e affrettare le assise per ottenere una riconferma, assestando una sonora sconfitta ai contestatori. Un congresso in ...In quei 180 secondi in piedi dietro al tavolino di piazza Colonna ,da cameramen, ... Nicolasi è speso per sciogliere i dubbi del professore e a sera, da Lilli Gruber su La7 , ...Il Pd ha bisogno di una bussola. La nascita del governo Draghi ha finito per disorientare ancora di più la classe dirigente del partito. Si fa quasi fatica a crederci, ma davvero ci sono arrivati impr ...L’attuale leader potrebbe candidarsi a sindaco di Roma. L’ipotesi di un ticket tra il governatore Emiliano e la segretaria toscana ...