Uomini e donne, ex tronista operata al cuore: le sue condizioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Importante sostegno arriva da parte dei fan, volto noto di Uomini e donne. L’ex tronista ha subito un intervento al cuore proprio questa mattina e, ovviamente, il pubblico che la segue non vedeva l’ora di ricevere sue notizie. Fortunatamente, lei stessa fa ora sapere che l’operazione è andata bene. Dunque, le condizioni di Teresa sono buone. A dimostrarlo è anche il selfie che condivide per dare la notizia ai suoi fan. Nella serata di ieri, ricoverata nella struttura ospedaliera, la Cilia ha chiesto un po’ di compagnia ai suoi followers, con cui ha chiaramente parlato dell’operazione al cuore che ha affrontato poi questa mattina. La Cilia ha anticipato ieri sera che dovrà stare ferma per 12 ore dopo l’intervento. Detto ciò, ha confessato di sentirsi un po’ stressata. Ma perché ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) Importante sostegno arriva da parte dei fan, volto noto di. L’exha subito un intervento alproprio questa mattina e, ovviamente, il pubblico che la segue non vedeva l’ora di ricevere sue notizie. Fortunatamente, lei stessa fa ora sapere che l’operazione è andata bene. Dunque, ledi Teresa sono buone. A dimostrarlo è anche il selfie che condivide per dare la notizia ai suoi fan. Nella serata di ieri, ricoverata nella struttura ospedaliera, la Cilia ha chiesto un po’ di compagnia ai suoi followers, con cui ha chiaramente parlato dell’operazione alche ha affrontato poi questa mattina. La Cilia ha anticipato ieri sera che dovrà stare ferma per 12 ore dopo l’intervento. Detto ciò, ha confessato di sentirsi un po’ stressata. Ma perché ...

