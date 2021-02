Ufficiale: Ferrari torna a Le Mans nel 2023! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una notizia bomba per gli appassionati di endurance: nel 2023 la Ferrari torna alla 24 ore di Le Mans! E non stiamo parlando di un’operazione semi Ufficiale, con le GT che già competono alla Sarthe. Parliamo di un impegno Ufficiale al 100%, sostenuto in pieno dal Cavallino, per puntare alla vittoria assoluta. Insomma, si lancia il guanto di sfida alla Peugeot e alla Toyota. Vediamo ora in che consiste il ritorno rosso alla maratona francese. Ferrari a Le Mans nel 2023, con quale macchina? Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, la Ferrari aveva mostrato interesse nella nuova classe maggiore dei prototipi, la Hypercar. Ed è proprio in questa categoria che la casa di Maranello rimetterà piede, o meglio, le ruote, sui 13 e passa Km del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una notizia bomba per gli appassionati di endurance: nel 2023 laalla 24 ore di Le! E non stiamo parlando di un’operazione semi, con le GT che già competono alla Sarthe. Parliamo di un impegnoal 100%, sostenuto in pieno dal Cavallino, per puntare alla vittoria assoluta. Insomma, si lancia il guanto di sfida alla Peugeot e alla Toyota. Vediamo ora in che consiste il ritorno rosso alla maratona francese.a Lenel 2023, con quale macchina? Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, laaveva mostrato interesse nella nuova classe maggiore dei prototipi, la Hypercar. Ed è proprio in questa categoria che la casa di Maranello rimetterà piede, o meglio, le ruote, sui 13 e passa Km del ...

