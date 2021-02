The Underground Railroad: il nuovo teaser svela la data di uscita su Amazon Prime Video (Di giovedì 25 febbraio 2021) La serie The Underground Railroad ha ora una data di uscita su Prime Video grazie a un teaser condiviso da Amazon Studios. The Underground Railroad è la nuova serie prodotta da Amazon e diretta da Barry Jenkins e il nuovo teaser annuncia la data di uscita: il 14 maggio. Il breve Video regala qualche sequenza del progetto realizzato per la piattaforma di streaming Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo. La serie limitata The Underground Railroad sarà composta a dieci puntate e si basa sull'omonimo romanzo scritto dal premio Pulitzer Colson ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) La serie Theha ora unadisugrazie a uncondiviso daStudios. Theè la nuova serie prodotta dae diretta da Barry Jenkins e ilannuncia ladi: il 14 maggio. Il breveregala qualche sequenza del progetto realizzato per la piattaforma di streamingin più di 240 paesi e territori nel mondo. La serie limitata Thesarà composta a dieci puntate e si basa sull'omonimo romanzo scritto dal premio Pulitzer Colson ...

