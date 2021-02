Stagionali del turismo e noleggiatori in piazza a Napoli contro Draghi: Vogliamo il reddito minimo garantito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un no al Governo Draghi e leggi che siano in favore di tutte quelle categorie di lavoratori che a causa della pandemia sono ferme, senza percepire reddito, da ormai quasi un anno. Oggi in piazza Plebiscito la manifestazione promossa dalla Cub (Confederazione Unitaria di Base) a cui hanno aderito lavoratori Stagionali del turismo, di imprese di pulizie, noleggiatori del trasporto, categorie “tagliate fuori dal mondo”. “Siamo qui per dire no al Governo Draghi – ha detto Marcello Amendola, segretario nazionale Cub – perché riteniamo che la scelta di costruire un Governo che mette d’accordo tutto il panorama politico italiano sia solo la dimostrazione che quando c’è il piatto ricco tutti si buttano per dividersi i soldi ma dei lavoratori nessuno si interessa. Eppure – ha ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un no al Governoe leggi che siano in favore di tutte quelle categorie di lavoratori che a causa della pandemia sono ferme, senza percepire, da ormai quasi un anno. Oggi inPlebiscito la manifestazione promossa dalla Cub (Confederazione Unitaria di Base) a cui hanno aderito lavoratoridel, di imprese di pulizie,del trasporto, categorie “tagliate fuori dal mondo”. “Siamo qui per dire no al Governo– ha detto Marcello Amendola, segretario nazionale Cub – perché riteniamo che la scelta di costruire un Governo che mette d’accordo tutto il panorama politico italiano sia solo la dimostrazione che quando c’è il piatto ricco tutti si buttano per dividersi i soldi ma dei lavoratori nessuno si interessa. Eppure – ha ...

