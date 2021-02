Sottosegretari, Borgonzoni alla cultura: 'Non apro un libro da 3 anni' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Celebre, a tal proposito, è stata la sua intervista nel programma Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 nella quale aveva ammesso di non aprire un libro da almeno 3 anni : 'Leggo poco, studio sempre ... Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Celebre, a tal proposito, è stata la sua intervista nel programma Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 nella quale aveva ammesso di non aprire unda almeno 3: 'Leggo poco, studio sempre ...

pfmajorino : Continuo a non comprendere lo stupore di quelli che han tifato per l'operazione del governo di tutti e poi rimangon… - Giorgiolaporta : Rara foto dell’espressione di #Bonaccini quando scopre che la #Borgonzoni farà il sottosegretario in un #Governo ap… - scavuzzo47 : RT @ilruttosovrano: Lucia Borgonzoni nominata sottosegretario ai Beni culturali, ovvero archeologia, letteratura, arte, scienza, che per ve… - MarinellaIn : RT @Cartabellotta: Quando il sole della #cultura è basso, i nani hanno l’aspetto di giganti. (Cit. Karl Kraus) #Borgonzoni #sottosegretar… - SimoAi79 : Fin qui avevo storto il muso davanti ai nomi di alcuni ministri. Ma con la #Borgonzoni sottosegretario alla Cultura… -