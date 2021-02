Sifu è il nuovo progetto dei creatori di Absolver e sprizza stile e arti marziali nel primissimo trailer

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sloclap a quanto pare continua sulla strada tracciata con, titolo che proponeva un sistema di combattimento molto approfondito e interessante.punta ancora una volta sull'azione e lo fa trasportandoci in un universo che strizza l'occhio a tutti i canoni tipici delle. Ildi annuncio ci ha permesso di scoprire un'opera indubbiamente da tenere d'occhio, soprattutto se avete voglia di un action stiloso al punto giusto.è stato confermato per PS5 e PS4 ed è previsto per il 2021. Leggi altro...