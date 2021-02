Sicilia, Baglieri va all’Ambiente: nella giunta di soli uomini entra una donna. La protesta contro Musumeci: “Non risolve il problema” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non più club per soli uomini: nel governo regionale Siciliano esce Alberto Pierobon ed entra Daniela Baglieri. È la mossa di Nello Musumeci, presidente della Regione, alla vigilia dell’udienza al Tar che si terrà oggi contro la nomina dei due assessori Tony Scilla e Marco Zambuto, che certificava la totale assenza di donne nella giunta regionale Siciliana: con le due nomine Musumeci metteva alla porta l’unica donna nella sua giunta, ovvero Bernadette Grasso. Un governo di soli uomini che aveva scatenato reazioni da più parti e ben due ricorsi al Tar. Uno del Partito democratico e uno presentato da una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non più club per: nel governo regionaleno esce Alberto Pierobon edDaniela. È la mossa di Nello, presidente della Regione, alla vigilia dell’udienza al Tar che si terrà oggila nomina dei due assessori Tony Scilla e Marco Zambuto, che certificava la totale assenza di donneregionalena: con le due nominemetteva alla porta l’unicasua, ovvero Bernadette Grasso. Un governo diche aveva scatenato reazioni da più parti e ben due ricorsi al Tar. Uno del Partito democratico e uno presentato da una serie di ...

