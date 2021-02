Serie B: domani due anticipi. Il programma della 25a giornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ricomincia la Serie B. Venerdi 26 febbraio scenderanno in campo Reggiana-Salernitana e Empoli-Venezia, per inaugurare la 25a giornata. Questa nel completo il programma della 25esima giornata di Serie B: Venerdi 26-02 Reggiana-Salernitana Empoli-Venezia Sabato 27-02 Cosenza-Chievo Cremonese-Frosinone Pescara-Lecce Pisa-Vicenza Pordenone-Ascoli Spal-Reggina Monza-Cittadella Entella-Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ricomincia laB. Venerdi 26 febbraio scenderanno in campo Reggiana-Salernitana e Empoli-Venezia, per inaugurare la 25a. Questa nel completo il25esimadiB: Venerdi 26-02 Reggiana-Salernitana Empoli-Venezia Sabato 27-02 Cosenza-Chievo Cremonese-Frosinone Pescara-Lecce Pisa-Vicenza Pordenone-Ascoli Spal-Reggina Monza-CittaEntella-Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

