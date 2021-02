Sanremo 2021 | Giovanna Botteri | “Sono uguale a Naomi Campbell | per questo mi hanno chiamata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Non so cantare però, permichiamato”. Scherza così, raggiunta al telefono dall’Adnkronos,che, come anticipato da FQMagazine per Ilfattoquotidiano.it sarà aper raccontare l’inizio della pandemia. “Scherzi a parte – aggiunge subito – io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l’inizio della pandemia. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda, in Cina io ero già in lockdown“, aggiunge la giornalista che dopo il festival tornerà in Cina (“sto aspettando che si sblocchino alcune situazioni dei voli e del visto”). Nonostante la grande esperienza ...