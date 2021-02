Sanremo 2021, Gio Evan in gara con Arnica: testo e signficato (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ con il brano Arnica che Gio Evan salirà sul palco del festival di Sanremo 2021. Come tutti immaginavano il testo di Arnica ha una base poetica, il suo significato lo spiega in esclusiva per RaiPlay. Gio Evan presenta Arnica ed è esattamente quello a cui state pensando, la pianta che ritroviamo nelle creme che alleviano i dolori, ma in questo caso sono ben altri dolori. “La canzone che porto a Sanremo 2021 si chiama Arnica, è una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili. Si trasforma, la sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo. E’ una canzone che ho usato proprio come pomata, sono andato lì ad alleviare dove il mondo ha sbattuto contro me – racconta Gio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ con il branoche Giosalirà sul palco del festival di. Come tutti immaginavano ildiha una base poetica, il suo significato lo spiega in esclusiva per RaiPlay. Giopresentaed è esattamente quello a cui state pensando, la pianta che ritroviamo nelle creme che alleviano i dolori, ma in questo caso sono ben altri dolori. “La canzone che porto asi chiama, è una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili. Si trasforma, la sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo. E’ una canzone che ho usato proprio come pomata, sono andato lì ad alleviare dove il mondo ha sbattuto contro me – racconta Gio ...

