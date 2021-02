Roma-Braga 3-1 | giallorossi agli ottavi | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La squadra di Fonseca si qualifica senza particolari affanni e con pieno merito contro il club portoghese3-1, Cronaca,ed– Con la vittoria esterna per 2-0 sui portoghesi, laha la possibilità di giocarsi la partita di ritorno con maggiore tranquillità ed effettuare, nonostante le assenze in difesa, un minimo turnover in previsione del big match con il Milan in Serie A nel weekend. Isono ancora in emergenza dietro, a causa delle assenze di Smalling, Ibanez e Kumbulla, con Cristante che giocherà nuovamente arretrato sulla linea dei ...