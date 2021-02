Rassegna stampa di giovedì 25 febbraio | le prime pagine dei quotidiani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è deciso, i divieti per contrastare la diffusione e il contagio del Covid-19 dureranno fino a Pasqua. È ancora il virus a far da padrone sulledeinazionali in edicola oggi,252021. L'Italia è in ritardo sui vaccini, nel Lazio due medici di base su tre rifiutano le prenotazioni. Chiudono le scuole, fa paura la variante inglese. Sulledei giornali nazionali, grande spazio anche alla questione dei riders: dovranno essere assunti 60.000 fattorini entro 90 giorni. Spazio anche allo sport con la Champions League: l'Atalanta di Gasperini, in 10 uomini per ottanta minuti, cade a Bergamo contro il Real Madrid. Si gioca il tutto per tutto il 16 marzo in Spagna.