Quantum Computing: il Fintech della nuova era finanziaria (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’industria delle finanze ha una relazione lunga e redditizia con il computer. Basti pensare che questa tecnologia ha consentito di effettuare scambi finanziari ad alta frequenza. Con algoritmi complessi. Invece, ora le grandi banche, hanno gli occhi puntati sull’informatica quantistica. Computer Quantici in grado di eseguire imprese matematiche, di cui nessuna macchina non quantistica sarebbe mai capace. Sperando Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’industria delle finanze ha una relazione lunga e redditizia con il computer. Basti pensare che questa tecnologia ha consentito di effettuare scambi finanziari ad alta frequenza. Con algoritmi complessi. Invece, ora le grandi banche, hanno gli occhi puntati sull’informatica quantistica. Computer Quantici in grado di eseguire imprese matematiche, di cui nessuna macchina non quantistica sarebbe mai capace. Sperando

GroupNetcom : I 'limiti di velocità' degli atomi ?? - about_big_data : RT @Giorgio_Fusari: - Giorgio_Fusari : - eimmirzi : RT @Mark_Up_: Ripensare a come usare tecnologie e strumenti per aumentare le esperienze Agili nel cambiamento e nell'anticipare i #trend d… - EstherViscido : RT @Mark_Up_: Ripensare a come usare tecnologie e strumenti per aumentare le esperienze Agili nel cambiamento e nell'anticipare i #trend d… -