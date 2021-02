Prossimo turno Serie A 2020 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 23ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 24ª Giornata (26-28 febbraio) Venerdì 26 febbraio (Rinviata a mercoledì 17 marzo per Covid-19) Ore 20.45, TORINO-SASSUOLO (SKY) Sabato 27 febbraio Ore 15.00, SPEZIA-PARMA (SKY) Ore 18.00, BOLOGNA-LAZIO (SKY) Ore 20.45, VERONA-JUVENTUS (DAZN e DAZN1) Domenica 28 febbraio Ore 12.30, SAMPDORIA-ATALANTA (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, CROTONE-CAGLIARI (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, INTER-GENOA (SKY) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-BENEVENTO (SKY) Ore 20.45, ROMA-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com

... a meno che la Roma non sbagli totalmente atteggiamento o succeda qualcosa di davvero impronosticabile, la squadra giallorossa abbia già quasi due piedi nel. Questa sera potrà anche ...Il Torino, che non si allena da due giorni, potrebbe tornare in campo martedìnelinfrasettimanale contro la Lazio all'Olimpico , ma in questo caso una decisione definitiva non è stata ...Nel corso del prossimo mese di aprile, anche per via delle festività ... I due modelli vengono realizzati su di un unico turno di lavoro, dal lunedì al venerdì. Le richieste in arrivo dal mercato ...Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte per una proiezione sul possibile nuovo allenatore del Napoli.