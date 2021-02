Prima aveva un Ministero, per ora lo Sport non ha nemmeno un sottosegretario (Di giovedì 25 febbraio 2021) La partita dei sottosegretari, tra veti incrociati e lavoro sottobanco dei partiti si è chiusa con lo Sport ancora a secco. Lì dove Prima c’era addirittura un Ministero preposto (Spadafora) ora non si riesce a trovare nemmeno una delega. Il Consiglio dei Ministri ha districato parecchi nodi, ma non quello dello Sport, che con il Governo Draghi ha perso evidentemente peso. Palazzo Chigi ha reso noto che il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo Sport sarà successivamente assegnato. Tra i nomi in lizza, scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono Marin (Forza Italia) e Valente (M5S), “ma anche la soluzione tecnica con un possibile mister X”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) La partita dei sottosegretari, tra veti incrociati e lavoro sottobanco dei partiti si è chiusa con loancora a secco. Lì dovec’era addirittura unpreposto (Spadafora) ora non si riesce a trovareuna delega. Il Consiglio dei Ministri ha districato parecchi nodi, ma non quello dello, che con il Governo Draghi ha perso evidentemente peso. Palazzo Chigi ha reso noto che ilalla presidenza del consiglio con delega allosarà successivamente assegnato. Tra i nomi in lizza, scrive la Gazzetta dello, ci sono Marin (Forza Italia) e Valente (M5S), “ma anche la soluzione tecnica con un possibile mister X”. L'articolo ilNapolista.

repubblica : La missionaria laica in Congo e l'ultima cena con Attanasio. 'Era sempre a fianco degli ultimi': Luisa Flisi, parmi… - FiorellaMannoia : Sapeva che prima o poi l’avrebbe ammazzata, aveva già pagato il suo funerale. Cronaca dell’ ennesimo femminicidio a… - NicolaPorro : #Biden aveva giurato: mai più “assegni in bianco” al dittatore preferito da #Trump. E invece, guardate cos’ha appen… - titta82309924 : @Eli_rg97 Si ma un paio di sere prima ha detto il contrario di questo.... “ Giulia organizza L albergo” che poi tut… - Ama_TeenAngels : RT @its_melime: Leggete questo thread!! Loretta qualche settimana prima aveva anche fatto delle stories in cui mostrava dei fondotinta deci… -