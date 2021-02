Pasqua blindata, scontro Salvini-Zingaretti. Maggioranza già spaccata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – scontro in Maggioranza sulle chiusure a Pasqua, con Salvini che parla di “misure irrispettose per gli italiani” e Zingaretti che replica: “Risolva i problemi, non li cavalchi”. Ieri in Aula il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito per l’ennesima volta che non ci sono le condizioni per le riaperture. E ha fatto sapere che il prossimo Dpm conterrà indicazioni fino al 6 marzo, e dunque anche per Pasqua e Pasquetta. Annuncio non gradito dal leader della Lega, secondo il quale un nuovo lockdown a Pasqua come è stato a Natale sarebbe “irrispettoso per gli italiani”. “Irrispettoso per le vite degli italiani”, va al contrattacco il segretario del Pd. Salvini contro Speranza: “Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb –insulle chiusure a, conche parla di “misure irrispettose per gli italiani” eche replica: “Risolva i problemi, non li cavalchi”. Ieri in Aula il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito per l’ennesima volta che non ci sono le condizioni per le riaperture. E ha fatto sapere che il prossimo Dpm conterrà indicazioni fino al 6 marzo, e dunque anche pere Pasquetta. Annuncio non gradito dal leader della Lega, secondo il quale un nuovo lockdown acome è stato a Natale sarebbe “irrispettoso per gli italiani”. “Irrispettoso per le vite degli italiani”, va al contrattacco il segretario del Pd.contro Speranza: “Parlare già oggi di unachiusi in ...

