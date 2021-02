Omicidio Bondeno | si tenta di ricostruire la notte dell’omicidio

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È ancora buio sulla morte di Rossella Placati, la donna di 51 anni trovata morta nel suo appartamento, con la testa fracassata, pochi giorni fa. Unico sospettato per la sua morte è il compagno 45enne, Donato Saveri. L’uomo si trova attualmente in carcere ma continua a ribadire di essere innocente. Gli inquirenti, in realtà, non gli hanno creduto: troppi i sospetti nei suoi riguardi. Incongruenze nei suoi racconti, orari che non coincidono, e numerose testimonianze di amici e parenti di Rossella che affermano che la relazione fosse agli sgoccioli, che Rossella voleva lasciarlo. Mala vicenda non è compito facile. A partire dall’ora del decesso. Il compagno si sarebbe recato in caserma intorno alle 8:45 per denunciare la morte della donna, ma Rossella era verosimilmente morta già da diverse ore. Come faceva Donato a non saperlo? Lui dice che la sera ...