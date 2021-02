NFL – I prospetti del draft 2021 | #13 Trey Lance

(Di giovedì 25 febbraio 2021)si presenta alcome il quarto miglior quarterback, alle spalle di Trevor Lawrence, Zach Wilson e Justin Fields. Secondo diversi analisti, comunque, il quarterback della North Dakota State avrebbe concrete possibilità di ribaltare le gerarchie, almeno con Wilson e Fields, ed essere chiamato prima di loro. Questo, soprattutto in virtù di quanto mostrato durante una brillante stagione 2019. Chi ècresce con il football nel sangue. Il padre Carlton ha giocato come linebacker con la Southwestern Minnesota State University e, per un po’ di tempo, allena il figlio. Durante gli anni del liceo,si fa notare come quarterback. Negli anni in cui milita nella Marshall High Scholl, è ...

La squadra ipotizza di disputare il campionato in primavera, ma Lance annuncia la sua volontà di prepararsi per il draft 2021 di NFL. Una stagione senza intercetti Trey Lance si fa notare durante la ...
La classe 2021 dei tight end non è stellare, ma Pat Freiermuth è un giocatore solido, che diventerà un ottimo elemento nel passing game.