Napoli-Granada 2-1 | partenopei eliminati | Tabellino e Highlights

Il gol di Montoro condanna gli uomini di Gattuso. Non bastano le reti di Zielisnki e Fabian Ruiz Napoli-Granada: Tabellino e Highlights Napoli-Granada 2-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Napoli-Granada: Tabellino e Highlights – Al Diego Armando Maradona il Napoli è costretto a rimontare la sconfitta dell'andata, se vuole far proseguire la sua avventura in Europa. Il Granada ha vinto meritatamente in casa per 2-0 il primo dei due confronti, costringendo i partenopei a una partita che possa portare un vantaggio di almeno tre gol di scarto per passare il turno e accedere agli ottavi di finale di Europa League. Già in settimana si sono ...

