Napoli, ancora violenza sulle donne: moglie minacciata di morte dal marito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato arrestato a seguito di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Purtroppo non è un caso isolato. Alcuni giorni fa fece scalpore una notizia simile dove un uomo aveva aggredito sia la ex compagna che la figlia di quest’ultima, con il calcio della pistola. I carabinieri della caserma di Bagnoli, a Napoli, hanno arrestato un 51enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, perché accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dagli stessi militari e coordinate dalla quarta sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura di Napoli, hanno consentito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo è stato arrestato a seguito di maltrattamenti in famiglia ai danni della. Purtroppo non è un caso isolato. Alcuni giorni fa fece scalpore una notizia simile dove un uomo aveva aggredito sia la ex compagna che la figlia di quest’ultima, con il calcio della pistola. I carabinieri della caserma di Bagnoli, a, hanno arrestato un 51enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, perché accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dagli stessi militari e coordinate dalla quarta sezione “di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura di, hanno consentito ...

Napoli, ancora violenza sulle donne: moglie minacciata di morte dal marito Napoli – Un uomo è stato arrestato a seguito di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Purtroppo non è un caso isolato. Alcuni giorni fa fece scalpore una notizia simile dove un uomo aveva ...

