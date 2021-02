Milleproroghe è legge, al Senato fiducia con con 222 sì (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera al testo da parte della Camera, approvato nel pomeriggio in via definitiva al Senato con 222 sì, 23 contrari, 7 astenuti, il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe è legge. A causa dei tempi molto stretti, in vista della scadenza del provvedimento prevista per il primo marzo, il governo Draghi esordisce, così, a palazzo Madama con la prima fiducia posta su un decreto. Nel testo, tra le misure principali, figurano la proroga del mercato tutelato dell’energia per i consumatori fino al 2022; il blocco degli sfratti, esteso fino al 30 giugno 2021; e, sul fronte del lavoro, la proroga, al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica, la cig, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera al testo da parte della Camera, approvato nel pomeriggio in via definitiva alcon 222 sì, 23 contrari, 7 astenuti, il disegno didi conversione del decreto. A causa dei tempi molto stretti, in vista della scadenza del provvedimento prevista per il primo marzo, il governo Draghi esordisce, così, a palazzo Madama con la primaposta su un decreto. Nel testo, tra le misure principali, figurano la proroga del mercato tutelato dell’energia per i consumatori fino al 2022; il blocco degli sfratti, esteso fino al 30 giugno 2021; e, sul fronte del lavoro, la proroga, al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica, la cig, ...

SenatoStampa : #Milleproroghe. In Aula discussione ddl conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge n. 183/2020 di proro… - franser_real : Tutte le misure del decreto Milleproroghe - divorex82 : RT @mantolalla: Il #Decreto #Milleproroghe è passato alla #Camera. Giovedì approderà in #Senato per la definitiva conversione in legge. È… - askanews_ita : Il Milleproroghe è legge - NPalmiotti : Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure -