Lockdown, oltre 4 italiani su 10 favorevoli: sondaggio Emg/Adnkronos (Di giovedì 25 febbraio 2021) oltre 4 italiani su dieci sarebbero favorevoli a un nuovo Lockdown nazionale per contenere il contagio da coronavirus, anche alla luce della diffusione delle nuove varianti. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos. Alla domanda ‘in base alle sue conoscenze della situazione attuale e delle nuove varianti Covid, lei è favorevole o contrario ad un nuovo Lockdown nazionale?’, il 44% degli intervistati si dice favorevole, il 41% contrario (mentre il 15% preferisce non prendere posizione). Tra i favorevoli ad una nuova chiusura su tutto il territorio del Paese, prevalgono gli uomini (47%) rispetto alle donne (41%). Non si registra invece una grande differenza nelle risposte in base alle fasce d’età. Tra i fautori del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021)su dieci sarebberoa un nuovonazionale per contenere il contagio da coronavirus, anche alla luce della diffusione delle nuove varianti. E’ quanto emerge da unEmg-Different per. Alla domanda ‘in base alle sue conoscenze della situazione attuale e delle nuove varianti Covid, lei è favorevole o contrario ad un nuovonazionale?’, il 44% degli intervistati si dice favorevole, il 41% contrario (mentre il 15% preferisce non prendere posizione). Tra iad una nuova chiusura su tutto il territorio del Paese, prevalgono gli uomini (47%) rispetto alle donne (41%). Non si registra invece una grande differenza nelle risposte in base alle fasce d’età. Tra i fautori del ...

