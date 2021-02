(Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa mattina a Roma si sono svolti i funerali di Stato per l’ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti nell’agguato di lunedì mattina in Congo.si appresta ora ad accogliere il feretro, che rientrerà nella città dove è cresciuto per l’ultimo saluto. A Roma questa mattina, con la famiglia di Luca td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Limbiate, arriva la salma dell’ambasciatore Attanasio, sabato cerimonia con Delpini e Fontana… -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate arriva

Il Notiziario

... a un anno dall'inizio di tutto, c'è ancora la pandemia in primo piano sul Cittadino chein ... lunedì mattina: Luca Attanasio aveva 43 anni, era cresciuto ae ha lasciato un bel ricordo ......Binato (al centro) con le sorelle Ilenia e Shana Michaela Binato è una ragazza 28enne di(... Dopo 9 ore in sala operatoriail devastante verdetto: Michaela passerà il resto della sua ...Questa mattina a Roma si sono svolti i funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti nell’agguato di ...I FUNERALI DI ATTANASIO E IACOVACCI Attacco in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci. L'omelia: "Strappati a questo mondo da una violenza feroce" ...