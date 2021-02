La Pupa e il Secchione, l’ultima puntata: ecco chi è la coppia vincitrice (Di venerdì 26 febbraio 2021) LA Pupa E IL Secchione E VICEVERSA Questo giovedì sera, 25 febbraio, è andata in onda su Italia Uno, l’ultima puntata de ‘ La Pupa e il Secchione e viceversa ‘ . ecco cosa è successo ai concorrenti. LEGGI ANCHE LA Pupa E IL Secchione: LE ANTICIPAZIONI DELLA puntata DEL 25 FEBBRAIO UNA SORPRESA PER MIRYEA La prima giornata dell’ultima settimana de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ inizia con un’emozionante sorpresa per la Pupa Miryea: in casa entra il suo papà. Pare che tra i due non ci sia sempre stato un ottimo rapporto, ma adesso i due stanno riprendendo il tempo perso. Miryea non può fare a meno di piangere dalla gioia. La stessa sorpresa arriva ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) LAE ILE VICEVERSA Questo giovedì sera, 25 febbraio, è andata in onda su Italia Uno,de ‘ Lae ile viceversa ‘ .cosa è successo ai concorrenti. LEGGI ANCHE LAE IL: LE ANTICIPAZIONI DELLADEL 25 FEBBRAIO UNA SORPRESA PER MIRYEA La prima giornata delsettimana de ‘Lae ile viceversa’ inizia con un’emozionante sorpresa per laMiryea: in casa entra il suo papà. Pare che tra i due non ci sia sempre stato un ottimo rapporto, ma adesso i due stanno riprendendo il tempo perso. Miryea non può fare a meno di piangere dalla gioia. La stessa sorpresa arriva ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 gran finale de #lapupaeilsecchioneeviceversa: sono quattro le coppie rimaste in gara, c… - elerooouge : Vittoria stra meritata, anche perchè è la pupa e il secchione raga, non uomini e donne. Ciò che è giusto è giusto.… - sunsetandwine__ : RT @michiamanoansia: LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA SIETE VOI IL MIO CUORE È ANCORA VOSTRO #lapupaeilsecchione - IsaeChia : #LaPupaeilSecchione e viceversa 2: vince la coppia composta da #MiryeaStabile e #LucaMarini - SWEATXI0N : okay ho finito do commentare la pupa e il secchione scusatemi -