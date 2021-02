Isola 15 | ufficializzati i nomi di altri concorrenti e delle opinioniste del reality!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre a Massimiliano Rosolino che sarà l’inviato della quindicesima edizione de L’dei Famosi, sono stati fin ora annunciati quattro deiufficiali del reality condotto da Ilary Blasi che prenderà il via fra non molto, ovvero lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, l’ex protagonista di Pechino Express Vera Gemma e la modella Drusilla Gucci. A loro si aggiunge l’ex concorrente di Ballando con le Stelle Elisa Isoardi, che ha recentemente dichiarato che sull’vuole fare uscire la parte più bella di sé, ma anche Akash Kamur, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e Ferdinando Guglielmotti in arte Il visconte Guglielmotti: Inoltre, è arrivata anche l’ufficialitàche affiancheranno la Blasi, che corrispondono al nome di Iva Zanicchi – che era stata data quasi per ...