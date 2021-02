DiMarzio : #Inter | Marotta e Ausilio tra i cinque tesserati risultati positivi al tampone. La nota ufficiale del club - infoitsport : Inter, cinque positivi al Covid: nessuno di loro è un calciatore - vnewsita : Cinque #positivi al #coronavirus nell'#Inter - Notiziedi_it : Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Antonello e Ausilio - infoitsport : ULTIM'ORA - Inter, cinque positivi: c'è preoccupazione in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cinque

nuovi positivi, il comunicato dell'' FC Internazionale Milano - in seguito ai test effettuati - comunica che sono risultati positivi al Covid - 19 : i due Amministratori Delegati, ...Dopo il Torino , anche l'rischia di dover fare i conti con un focolaio Covid. Secondo quanto comunicato in mattinata dal club nerazzurro , sono infattii tesserati risultati positivi al tampone. Nessuno di essi ...Altri test in arrivo. Non appena ricevuta la notizia dei casi, la società ha provveduto a mettere in isolamento fiduciario al Suning Training Center di Appiano Gentile l'intero gruppo squadra. Nessuno ...Anche gli Amministratori Delegati Marotta e Antonello tra i casi di positività registrati nel mondo Inter Cinque persone facenti parte dello staff tecnico e della dirigenza dell’Inter sono risultate p ...