Il ritmo di un diario ininterrotto

Ultime Notizie dalla rete : ritmo diario

Il Sole 24 ORE

Riporto daldi una seduta fatta al mare delle frasi di un cliente "la melodia delle onde ... non batte il suo increscioso, ma mi sta concedendo la cura migliore per superare anche questo ...Una condizione imprevedibile che li ha resi unici e persino più fragili di tanti coetaneidi ...del sé di Alberto Oliverio Frontiere della ricerca I neuroni 'metronomo' che tengono ilnel ...nel senso che venga scandito al ritmo della sua fisica percezione mentre quelli che nella mente del poeta è ipotizzabile nascessero come esatti versi alessandrini non appena affidati alla pagina ...Per Giuseppe Conte l’Italia era il modello nel mondo per il contrasto alla pandemia . Salvo poi scoprire che non era così.