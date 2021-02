Il governo Draghi ottiene la prima fiducia sul Milleproroghe

Leggi su agi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Ildi Marioha ottenuto al Senato la suasu un provvedimento, il dl. Sono stati 222 i sì, 23 i contrari e 7 gli astenuti. Il decreto, già approvato dalla Camera, viene così convertito in legge. La questione diera stata posta dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il termine per convertire in legge il decreto sarebbe scaduto il primo marzo.