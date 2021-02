Governo | priorità dpcm e accelerazione vaccini | scontro con Salvini su Pasqua

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo incontro frae Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l’emergenza Covid. Il ministro Gelmini ha annunciato che “per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì”. Resta il sistema a fasce, l’obiettivo è evitare il lockdown generalizzato. Già domani sarà consegnata una prima bozza del prossimoe si lavora a una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Speranza ha avvertito che “c’è una crescita dei casi” e perciò è necessario “non allentare le misure adesso“. Maattacca: “Però parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani“. Erano 6 una settimana fa, ma salgono a 8 intanto, le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti ...