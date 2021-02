GfV | su Roberta Termali interviene Antonella Clerici che dice | “La dico io la verità perché io c’ero”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Al Gf Vip continuano a succederne delle belle e ora la storia tra Andrea Zenga e Adua Del Vesco sta facendo parlare tanto. E’ intervenuta anche la mamma di Andrea Zenga che ha detto così del figlio rilasciando un’intervista al settimanale DiPiù Tv : “Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime“. E poi: “Cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”. Ma poi ha anche aggiunto: “Andrea è un ragazzo che si è sempre preso le responsabilità di ciò che ha fatto. Se si è dichiarato a Rosalinda èha ponderato se farlo o non farlo e alla fine ha seguito il cuore”. E poi ha detto la sua anche sulla circostanza che Rosalinda è fidanzata con Giuliano e che ...