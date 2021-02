Esame in Dad, prof rimprovera studentessa in lacrime: scena virale – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Esame in Dad, prof rimprovera studentessa: “Lei mi mortifica” e interviene la mamma di lei. “Ci sono modi e modi” Screen VIDEOÈ finito in toni alterati un Esame di medicina sostenuto a distanza e il VIDEO è diventato virale. Una studentessa, al sesto anno di medicina, risponde malissimo a una domanda. Il VIDEO – ripreso da qualche altro studente in attesa di sostenere anch’egli l’Esame – comincia con il docente che rimprovera la studentessa che ha parlato di moltiplicazione cellulare nei cadaveri. Al quel punto il prof si arrabbia molto e la ragazza dice che non può essere mortificata così. “Eh figlia mia – è stata la risposta del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021)in Dad,: “Lei mi mortifica” e interviene la mamma di lei. “Ci sono modi e modi” ScreenÈ finito in toni alterati undi medicina sostenuto a distanza e ilè diventato. Una, al sesto anno di medicina, risponde malissimo a una domanda. Il– ripreso da qualche altro studente in attesa di sostenere anch’egli l’– comincia con il docente chelache ha parlato di moltiplicazione cellulare nei cadaveri. Al quel punto ilsi arrabbia molto e la ragazza dice che non può essere mortificata così. “Eh figlia mia – è stata la risposta del ...

