Draghi al vertice Ue chiede di accelerare sui vaccini e invoca la linea dura per le aziende inadempienti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid, Draghi al Consiglio Ue: “accelerare sui vaccini, no scuse da aziende” Bisogna accelerare sulla distribuzione e sull’inoculazione dei vaccini Covid e usare il pugno di ferro contro quelle aziende farmaceutiche che non adempiono alle obbligazioni previste dai contratti: sono queste, a quanto si apprende, le richieste fatte dal premier italiano Mario Draghi nel corso del Consiglio Ue, il primo da presidente del Consiglio. Sulle vaccinazioni anti-Covid “occorre andare più veloce” ha sollecitato Draghi, il quale ha aggiunto che, “alla luce della recente letteratura scientifica”, c’è la possibilità di “dare priorità alle prime dosi”. Secondo il premier, comunque, quelle aziende che non rispettano gli impegni presi, ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid,al Consiglio Ue: “sui, no scuse da” Bisognasulla distribuzione e sull’inoculazione deiCovid e usare il pugno di ferro contro quellefarmaceutiche che non adempiono alle obbligazioni previste dai contratti: sono queste, a quanto si apprende, le richieste fatte dal premier italiano Marionel corso del Consiglio Ue, il primo da presidente del Consiglio. Sulle vaccinazioni anti-Covid “occorre andare più veloce” ha sollecitato, il quale ha aggiunto che, “alla luce della recente letteratura scientifica”, c’è la possibilità di “dare priorità alle prime dosi”. Secondo il premier, comunque, quelleche non rispettano gli impegni presi, ...

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende… - SkyTG24 : Covid, Draghi a vertice Ue: accelerare sui vaccini. Aziende inadempienti non vanno scusate - eziomauro : Covid, Draghi al vertice Ue: 'Rapidità sui vaccini, e nessun perdono alle aziende inadempienti' - marcoprat : RT @eziomauro: Covid, Draghi al vertice Ue: 'Rapidità sui vaccini, e nessun perdono alle aziende inadempienti' - RistagnoAnna : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende inadem… -