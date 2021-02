Da Moschino | star e modelle per reinterpretare la vecchia Hollywood

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 febbraio 2021)parte da una scena di Donne, film del 1939 diretto da George Cukor e con un cast stellare e interamente femminile. E così come al tempo Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind Russel hanno il compito di interpretare le vicende inventate della borghesia newyorkese, così oggi Dita Von Teese, Amber Valletta, Carolyn Murphy, Hailey Bibier, Shalom Harlow (ma non solo) si prestano a trasformare in realtà la reinterpretazione moschiniana degli anni d’oro di. Leggi anche › Il calendario della Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022 I migliori look AI 21/22 ...