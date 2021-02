Covid, Salvini: “Parlare di chiusure a Pasqua è irrispettoso”. Zinageretti: “Lega cavalca stanchezza, rispetti la linea indicata dal Governo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Riaperture? La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia, di tutte le città e di tutti i colori politici chiedono di riattivare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano nessun rischio. Quindi mi rifiuto di pensare ad altre settimane o altri mesi di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, ma Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa è tornato a chiedere di valutare la riaperture della attività, tra cui i ristoranti anche a cena. “Vedo che, sulla pandemia, Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia – ha replicato con un post su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Riaperture? La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia, di tutte le città e di tutti i colori politici chiedono di riattivare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano nessun rischio. Quindi mi rifiuto di pensare ad altre settimane o altri mesi di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, magià oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. Così il leader della, Matteo, in un punto stampa è tornato a chiedere di valutare la riaperture della attività, tra cui i ristoranti anche a cena. “Vedo che, sulla pandemia,purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia – ha replicato con un post su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti ...

