Clausole vessatorie, la Lazio rischia una multa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Procedura Antitrust: la Lazio non ha pubblicato l'estratto sulla decisione legata alle Clausole sugli abbonamenti. Rischio multa per il club della Lazio. Ancora una volta Antitrust, autorità per la concorrenza e il mercato, incrocia la strada di un club di Serie A. Lo scorso Novembre aveva dichiarato vessatorie le Clausole degli abbonamenti di nove club italiani. Tali Clausole non permettevano ai tifosi di essere risarciti per il rateo di abbonamento non goduto, in seguito alle partite giocate a porte chiuse per fronteggiare la diffusione del Covid-19. Delle nove società coinvolte faceva parte la Lazio. Al termine del procedimento Antitrust aveva sollecitato la Lazio a rendere pubblico sul proprio sito web, entro 30 giorni, un ...

