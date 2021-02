Capelli | i rituali da seguire per averli belli in modo assurdo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vi abbiamo appena dimostrato che prendersi cura dei(e del cuoio capelluto) è importante quanto prendersi cura della pelle del viso. Per questo, che voi abbiate una chioma fluente o abbiate qualche problema di caduta, dovete smetterla di pensare che uno shampoo, o addirittura un prodotto 3-in-1, facciano al caso della vostra capigliatura. Il mondo si evolve, specialmente quello della bellezza maschile, e la propria haircare routine va rivoluzionata per dire addio asecchi, privi di luce, crespi o con eccesso di sebo. Così, controllare i proprimigliora immediatamente l'aspetto in generale. La buona notizia è che bastano 3 prodotti per avere crine alla Brad Pitt o David Beckham. ESFOLIARE Il cuoio capelluto è il medesimo del viso. Per alcuni è sensibile, si arrossa o si desquama, per altri invece è grasso, con ...