Bologna zona arancione scuro, il sindaco Merola: «Fermare una curva che preoccupa» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid in Emilia Romagna: Bologna in zona arancione scuro. Arriva l’ordinanza della Città metropolitana che chiude le scuole per 2 settimane: «Da lunedì 1 marzo tutti in Dad e stop agli spostamenti da sabato 27 febbraio». >> Covid in Emilia-Romagna, il bollettino del 25 febbraio: salgono ancora casi e ricoveri Bologna zona arancione scuro I casi di Covid aumentano in tutta la nazione e in alcune zone dell’Emilia Romagna la situazione piano piano diventa critica. Anche per Bologna, come in altre città, arriva la zona ‘arancione scuro’. Nella stessa situazione altri dieci comuni, come Imola e Ravenna, dove si è registrato il medesimo picco. Negli ultimi giorni si è verificato un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid in Emilia Romagna:in. Arriva l’ordinanza della Città metropolitana che chiude le scuole per 2 settimane: «Da lunedì 1 marzo tutti in Dad e stop agli spostamenti da sabato 27 febbraio». >> Covid in Emilia-Romagna, il bollettino del 25 febbraio: salgono ancora casi e ricoveriI casi di Covid aumentano in tutta la nazione e in alcune zone dell’Emilia Romagna la situazione piano piano diventa critica. Anche per, come in altre città, arriva la’. Nella stessa situazione altri dieci comuni, come Imola e Ravenna, dove si è registrato il medesimo picco. Negli ultimi giorni si è verificato un ...

