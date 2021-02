‘Bartololongo’ | al via le iscrizioni per l’asilo nido ‘Mario Zerella’ di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Nuova vita perdi via Fratelli Rosselli, al quartiere Pacevecchia di. L’importante struttura cittadina è vicina alla riapertura e, per i prossimi tre anni, sarà gestita in concessione dalla cooperativa sociale. Il servizio di asilodovrebbe partire già dalla seconda metà del mese di marzo e sarà rivolto ai minori da 3 a 36 mesi d’età. I posti a disposizione per l’anno educativo 2020/21 sono al momento 25. Alcuni di questi saranno riservati a coloro che hanno già presentato istanza in risposta al precedente avviso e che confermeranno la volontà di. I genitori interessati avranno anche la possibilità di manifestare nell’istanza la ...