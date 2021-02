Attanasio e Iacovacci: funerale di Stato in S. Maria degli Angeli a Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) I feretri sono entrati nella basilica avvolti dal tricolore e portati in spalla dai militari del XIII reggimento dei carabinieri. La moglie dell’ambasciatore, il premier Draghi con Di Maio e Guerini. I presidenti di Camera e Senato Leggi su corriere (Di giovedì 25 febbraio 2021) I feretri sono entrati nella basilica avvolti dal tricolore e portati in spalla dai militari del XIII reggimento dei carabinieri. La moglie dell’ambasciatore, il premier Draghi con Di Maio e Guerini. I presidenti di Camera e Senato

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - bendellavedova : Ringrazio il presidente #MarioDraghi per la fiducia concessami con la nomina a sottosegretario agli Affari Esteri.… - IlFriuli : L'ultimo saluto a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. A Roma, funerale di Stato per l'ambasciatore e il carabinier… - paolo_levi : RT @chr_masset: Funerale di Stato: omaggio a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Due uomini che hanno voluto dare il loro contributo per u… -