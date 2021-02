Atalanta | la bocciatura di Ilicic cambia le gerarchie offensive

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta bocciatura

Domani sera c'è il match clou- Real Madrid. 72' Cartellino giallo anche per Davies, sesto ...totale per il difensore della Lazio. 31' Tutto semplice per la squadra di Flick che, ...Sulla sua prestazione ha sicuramente inciso l'errore che ha favorito il 3 - 1 dell'Tiemouè Bakayoko ha commesso un errore gravissimo nella partita di ieri trae Napoli. Gli azzurri sono stati sconfitti per 4 - 2, ma a spiccare negativamente è stato proprio il centrocampista francese, che ha favorito il gol del momentaneo 3 - 1 per i padroni di casa.Josip Ilicic sta diventando di nuovo un caso nell’Atalanta: Gasperini l’ha prima inserito a gara in corso contro il Real Madrid in ...Continua il periodo complicato di Ilicic, entrato in campo nel corso della ripresa della sfida tra Atalanta-Real Madrid, e sostituito dopo soli 30 minuti.