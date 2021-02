Atalanta, Freuler: «Voglio chiedere scusa alla squadra e ai tifosi» – FOTO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Remo Freuler ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ha chiesto scusa ai tifosi e ai compagni di squadra dell’Atalanta Remo Freuler ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ha chiesto scusa ai tifosi e ai compagni di squadra dell’Atalanta dopo l’espulsione rimediata contro il Real Madrid. MESSAGGIO – «C’è poco da dire. Mi dispiace tantissimo e Voglio chiedere scusa alla squadra ai tifosi a tutti Atalantini. Sul episodio non lo Voglio parlare. Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Remoha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ha chiestoaie ai compagni didell’Remoha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ha chiestoaie ai compagni didell’dopo l’espulsione rimediata contro il Real Madrid. MESSAGGIO – «C’è poco da dire. Mi dispiace tantissimo eaia tutti Atalantini. Sul episodio non loparlare. Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una ...

pisto_gol : Nell’istante del fallo di Freuler su Mendy 1. La distanza tra Mendy e la porta è 20mt - ZZiliani : Va be’ che #Agnelli, esattamente due anni fa a Londra, aveva detto che l’Atalanta in #Champions senza alcuna storia… - CB_Ignoranza : Va be' anche il fischio d'inizio ci stava. #Atalanta #RealMadrid #Freuler - infoitsport : Calcio: Atalanta; Freuler, chiedo scusa a squadra e tifosi - infoitsport : CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Palmeri: 'Per me l'espulsione di Freuler è giusta' -