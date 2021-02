Atalanta, emergenza in difesa in vista della Sampdoria: le ultime (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Atalanta ha ripreso subito ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria: pronto il sostituto di Djimsiti L’Atalanta ha ripreso subito gli allenamenti per lasciarsi alle spalle la bruciante sconfitta di Champions League contro il Real Madrid e prepararsi al meglio in vista della gara in trasferta con la Sampdoria. Pesa l’assenza per squalifica di Berat Djimsiti, perno della difesa nerazzurra. Il tecnico Gian Piero Gasperini potrà, però, contare sull’esperienza di José Palomino al fianco dei soliti Romero e Toloi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ha ripreso subito ad allenarsi inprossima sfida di campionato contro la: pronto il sostituto di Djimsiti L’ha ripreso subito gli allenamenti per lasciarsi alle spalle la bruciante sconfitta di Champions League contro il Real Madrid e prepararsi al meglio ingara in trasferta con la. Pesa l’assenza per squalifica di Berat Djimsiti, pernonerazzurra. Il tecnico Gian Piero Gasperini potrà, però, contare sull’esperienza di José Palomino al fianco dei soliti Romero e Toloi. Leggi su Calcionews24.com

