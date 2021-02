Alla Farnesina l'omaggio di diplomatici e carabinieri a Attanasio e Iacovacci (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Un centinaio di diplomatici in servizio a Roma, nella sede della Farnesina, si è raccolto in silenzio, nel piazzale antistante il ministero, per ricordare il collega Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo. Non tutti, infatti, hanno potuto partecipare ai funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a causa delle misure anti Covid. La partecipazione dei carabinieri Al momento di raccoglimento hanno partecipato anche alcuni carabinieri distaccati presso il dicastero. Tutti i presenti sono rimasti una decina di minuti in silenzio, distanziati gli uni dagli altri e con la mascherina. pic.twitter.com/E2DBKGLWyg — Farnesina (@ItalyMFA) February 25, 2021 Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Un centinaio diin servizio a Roma, nella sede della, si è raccolto in silenzio, nel piazzale antistante il ministero, per ricordare il collega Lucae il carabiniere Vittorio, uccisi in un agguato in Congo. Non tutti, infatti, hanno potuto partecipare ai funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a causa delle misure anti Covid. La partecipazione deiAl momento di raccoglimento hanno partecipato anche alcunidistaccati presso il dicastero. Tutti i presenti sono rimasti una decina di minuti in silenzio, distanziati gli uni dagli altri e con la mascherina. pic.twitter.com/E2DBKGLWyg —(@ItalyMFA) February 25, 2021

