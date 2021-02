Alis | in un nuovo documento per il governo Draghi le istanze e le proposte del mondo della logistica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Il primo Consiglio didopo l’insediamento delha rappresentato una grande occasione di confronto interno dal quale sono emersi molti spunti einteressanti che porteremo al più presto all’attenzione delle Istituzioni. Riteniamo infatti necessario continuare a fare sistema per ottenere un maggiore coinvolgimento ed una maggiore sensibilità nei confronti del popolo del trasporto e, il cui lavoro è stato riconosciuto anche dal Presidentecome essenziale per la campagna vaccinale e per l’intero Paese”. Così il presidente di, Guido Grimaldi ha commentato i lavori del Consiglio direttivo, tenutosi in modalità videoconferenza alla presenza di moltissimi soci, durante il quale sono stati analizzati ...