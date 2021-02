A febbraio aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima un aumento sia dell’indice del clima didei(da 100,7 a 101,4) sia dell’indice composito del clima di(da 88,3 a 93,2). Con riferimento alle componenti dell’indice didei, il clima economico e quello futuro sono in aumento (da 83,4 a 91,5 e da 103,2 a 107,5 rispettivamente) mentre il clima personale flette da 106,5 a 104,7 e quello corrente diminuisce da 99,0 a 97,3.Per quel che riguarda le, si registra un miglioramento delladeciso e diffuso a tutti i settori. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice disale da 95,6 a 99,0 e nelle costruzioni passa da ...

